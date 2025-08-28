Брюж се подигра с Рейнджърс и отново влезе в основната фаза на Шампионска лига

Кадър Youtube

Белгийският Клуб Брюж записа впечатляващ успех с разгромното 6:0 над шотландския гранд Рейнджърс в мач-реванш от плейофите в Шампионска лига.

Така след успех с 3:1 на Острова и общ резултат 9:1, белгийците отново ще бъдат част от основната фаза на надпреварата, предава Фокус.

Головете днес отбелязаха Трезолди (5'), Ванакен (32'), Сейс (41' и 45'), Станкович (45+2') и Цолис (50').

Гостите играха с човек по-малко в голяма част от срещата след директен червен картон на Аарънс за задържане още в 8-ата минута.

