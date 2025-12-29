Бтв: Гранати в автомобила на обирджиите на магазин в София

кадър Бтв:

Излязоха подробности за кражбата тази вечер в София.

Двама маскирани въоръжени мъже са ограбили магазин в София, съобщиха от МВР за bTV. Около 19:30 ч. е постъпил сигнал за нападение в търговски обект в "Красно село".

След грабежа мъжете бягат и се крият във вход на жилищен блок. В момента полицията е заградила сградата, твърдят източници на Бтв.

Униформените се опитват да задържат престъпнците, без да създадат опасност за живеещите в блока.

Източници на bTV твърдят също, че автомобилът, с който са пътували двамата мъже, е открит. А в него е имало гранати.

На място освен полиция е изпратена и линейка на Спешна помощ. Засега няма информация за пострадали, екипите са в готовност да помогнат при нужда.

По информация на Бтв в магазина има видеокамери, заснели случилото се. На тях се вижда, че единият от извършителите е въоръжен. От кадрите става ясно, че оръжието прилича на автомат. Според наши източници на видеото се вижда и че мъжът е насочил оръжието към служителката в магазина.

Предстои да се установи обаче дали оръжието е истинско и какво точно е.

