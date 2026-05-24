Бтв: Откриха дреха и обувка на изчезналия мъж в Севлиево

Отменени празненства на редица места в страната заради проливните дъждове и наводненията белязаха днешния 24 май. Най-тежка остава ситуацията в района на Севлиево, където продължава издирването на 55-годишен мъж, предава Бтв.

По информация на bTV Георги Карапенев е бил забелязан за последно в района на асфалтовата фабрика, където днес издирвателният екип откри част от дреха и обувка.

Пред екипа на Бтв братът на изчезналия Карапенев потвърди, че намерените дрехи принадлежат на 55-годишния мъж.

В издирвателната акция участват полиция, доброволци и дрон. На място се виждат сериозни поражения от внезапно придошлата вода, която е отнесла асфалтови блокове.

Междувременно в засегнатите райони започва възстановяване след наводненията. Във Великотърновско хората описват щетите по домовете си, а десетки доброволци се включиха в разчистването на калта и наносите.

Жители на засегнатите населени места разказват, че водата е унищожила почти цялото им имущество, а първата нощ след бедствието е преминала без сън и в тревога.

Започна и официалното описване на щетите по къщите и инфраструктурата. По информация на местните власти в някои от наводнените домове са били източени десетки кубици вода. Очаква се държавата и общините да подпомогнат пострадалите семейства.

Заради авария на довеждащ водопровод без вода остават Севлиево и още пет населени места. В засегнатите райони се осигурява вода за хората до възстановяване на водоснабдяването.

Във Велико Търново и околните села над 100 домакинства са пострадали от водната стихия. Десет комисии, сформирани от Кризисния щаб, започнаха описване на пораженията.

Местните власти настояват Междуведомствената комисия за бедствия и аварии към правителството да бъде свикана възможно най-скоро, за да могат пострадалите общини и хора да получат помощ.

Обстановката във Великотърновско постепенно се нормализира, а нивото на река Янтра започва да се връща в коритото си. Издирването на изчезналия мъж край Севлиево обаче продължава.

