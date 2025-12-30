Бтв: Задържаха баща и син за грабежа в София

кадър: Бтв

Приключи среднощният екшън в София, в който двама въоръжени и маскирани ограбиха магазин и се скриха в жилищен блок.

По информация на bTV са задържани и двамата. Те са баща и син. Според източници на Бтв - двамата живеят в апартамент в блока, в който се опитаха да се скрият, след като ограбиха магазин в столицата.

Там е задържан бащата преди няколко часа. Когато влизат обаче униформените не откриват сина. Предприети са веднага оперативно издирвателни действия и е арестуван извън дома си.

Към 19:30 в поноделник е получен сигнал за въоръжен грабеж на магазин в столичния кв. "Красно село". Двама маскирани влизат и заплашват касиерката с оръжие. След това бягат и се скриват в жилищен блок. Следват часове акция по залавянето им и евакуация на входа.

Очевидци разказаха, че познават единия заподозрян. По-късно се оказва, че са се скирили в апартамент. Междувременно има информация, че е намерена колата им, в която са открити гранати.

