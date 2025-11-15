Будещите се между 3 и 4 часа през нощта да знаят

Пиксабей

Когато това явление се повтаря, особено в периода между 3 и 4 часа сутринта, тялото може да сигнализира, че нещо е извън баланс

Все повече хора забелязват, че се събуждат по едно и също време през нощта, точно в минути като 3:17 или 3:42. Докато мнозина смятат, че това е просто безсъние или стрес, експертите предупреждават, че това може да е знак, който тялото изпраща, и не бива да се пренебрегва, пише Флагман

Една от най-честите причини са високите нива на стрес и тревожност. След това тялото се активира, произвеждайки хормони на стреса – като кортизол – в неочаквани моменти, което води до събуждане по едно и също време.

Освен това, това може да е признак за храносмилателни проблеми, ниска кръвна захар или неправилно функциониране на черния дроб и хормоните през нощта.

Експертите препоръчват, ако имате чести нощни събуждания, да обърнете внимание на навиците си за лягане: избягвайте тежка храна, кофеин и алкохол непосредствено преди лягане, погрижете се за режима си на сън и опитайте техники за релаксация, като медитация или леко разтягане.

Ако проблемът продължава, препоръчително е да се консултирате с лекар, за да изключите възможни медицински причини. По този начин не само ще подобрите качеството на съня си, но и ще реагирате своевременно на сигналите, които тялото ви изпраща.

