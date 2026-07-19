Букайо Сака след хеттрик срещу Франция: Това бе луд мач

кадър: БНТ

Букайо Сака бе един от големите герои за Англия в мача за третото място на Световното първенство срещу Франция (6:4). Той реализира хеттрик за успеха на "трите лъва" и посвети победата на феновете на отбора.

"Да, беше луд мач. Бяхме много разочаровани от отпадането в полуфиналната фаза и искахме да завършим с победа, така че успяхме да го направим. Това беше за нашите фенове", започна Сака.

"Мисля, че първото полувреме всичко ни се получаваше, вкарахме четири гола. После Франция намали и с нови два гола в края спечелихме. Не мисля, че при дузпата ми е паднал товар от раменете. Просто исках да оформя своя хеттрик и успях да го направя", продължи крилото, цитирано от Sportal.bg.

Попитан как оценява представянето на Англия на Световното, той сподели, че е по-скоро доволен.

"Сега е късно да говорим за това. Искаме да говорим на терена, някой път се получава, друг път - не. Аз се чувствам добре, нямам контузия. По време на турнира имахме хубави представяния, направихме хубави неща. Естествено, има горчилка след отпадането на полуфинала, но ние се развиваме и гледаме само напред", каза англичанинът.

Накрая той сподели мнението си и за селекционера Томас Тухел, който отнесе доста критики след загубата от Аржентина на 1/2-финала.

"Когато губиш, винаги има критики, има шум около треньора и негативни реакции. Но в крайна сметка това е футболът. Днес завършваме с победа и няма да коментирам това", завърши Сака.

Редактор "Екип на Петел",

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