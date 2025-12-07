Букурещ избира днес нов кмет

снимка: Bogdan, Уикипедия

Днес Букурещ избира кмет. Очаква се близо 1 800 000 души да упражнят правото си на глас в 1289 секции и да определят човека, който ще ръководи най-големия и богат румънски град до 2028 г. и ще управлява бюджет от 11 милиарда леи или малко над 4 милиарда лева.

Изборният ден започва в 7:00 и ще приключи в 21:00 часа местно (и българско) време, допълва БТА.

За позицията, останала вакантна след избирането на Никушор Дан за президент на Румъния, се надпреварват 15 кандидати. В бюлетината обаче те са 17, тъй като двама оттеглиха кандидатурите си в последния момент.

Най-младият кандидат е на 32 години, най-възрастният е на 66.

Победителят ще стане 17-ият кмет на Букурещ от 1990 г. насам.

