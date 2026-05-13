BulNews: Жестоко убийство е извършено в Монтана

Снимка Булфото

Човек е убит в Монтана посред бял ден. Случката се е разиграла около 14 часа днес в небезизвестния кв. "Кошарник", пише BulNews.

До фаталния край се стигнало, след като между роми от квартала избухнал конфликт, който е прераснал във физическа саморазправа. По неофициална информация, спорът е бил заради пари.

По думи на местни жители, човекът е бил нападнат от група мъже, които му нанесли жесток побой. След удар с бухалка отзад в главата, той се строполил на земята и починал на място. Нападателите вдигнали тялото му и го захвърлили в автомобила му, който бил на кръстовище на ул. "Одрин". След това агресорите избягали.

По думи на свидетели приятелят на починалия не е пострадал.

Починалият е 48-годишният Цеко Докторчето, познат на всички в квартала. По неофициална информация той е криминално проявен и осъждан.

На мястото има екипи на полицията и криминалисти, които извършват оглед на местопрестъплението.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!