BulNews: Жестоко убийство е извършено в Монтана

13.05.2026 / 17:20 1

Снимка Булфото

Човек е убит в Монтана посред бял ден. Случката се е разиграла около 14 часа днес в небезизвестния кв. "Кошарник", пише BulNews. 

До фаталния край се стигнало, след като между роми от квартала избухнал конфликт, който е прераснал във физическа саморазправа. По неофициална информация, спорът е бил заради пари.

По думи на местни жители, човекът е бил нападнат от група мъже, които му нанесли жесток побой. След удар с бухалка отзад в  главата, той се строполил на земята и починал на място. Нападателите вдигнали тялото му и го захвърлили в автомобила му, който бил на кръстовище на ул. "Одрин". След това агресорите избягали.

По думи на свидетели приятелят на починалия не е пострадал. 

Починалият е 48-годишният Цеко Докторчето, познат на всички в квартала. По неофициална информация той е криминално проявен и осъждан. 

На мястото има екипи на полицията и криминалисти, които извършват оглед на местопрестъплението. 

По случая е образувано досъдебно производство. 

kjk (преди 49 минути)
Закона на Линч в действие!!!

