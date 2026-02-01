Булекзит: Недялко Недялков и Страхил Ангелов ще ни вадят от ЕС и ще връщат лева

Кадър Ютуб

Гражданско движение „Фронт за лева“, движение „23 септември“ и техни съмишленици основават в НДК Национално движение за излизане на България от Европейския съюз и еврозоната. Сред основателите е водещият на предаването „Контра“ по телевизия „Евроком“ Страхил Ангелов, предаде телевизията.

Друга водеща фигура е Недялко Недялков.

В четвъртък на пресконференция основателите поканиха всички, борещи се за българския лев, да се присъединят към тях и да подпишат учредителната декларация на движението. Те изрично подчертаха, че организацията не е партийна.