"Булгаргаз" предлага над 3% поевтиняване на природния газ за януари

"Булгаргаз" предлага поевтиняване на природния газ за януари с 3,4 на сто спрямо декември - до цена от 60,95 лева/MWh (лв./мегаватчаса) или 31,16 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), става известно от заявление за утвърждаване на цената на природния газ, публикувано на сайта на КЕВР, пише "Новини".

За сравнение, утвърдената цена на природния газ за месец декември, на която общественият доставчик продава на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, е 63,01 лв./MWh (лв./мегаватчаса) или 32,22 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

