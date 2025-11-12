"Булгаргаз" предлага намаление на цената на природния газ за декември
Пиксабей
"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за декември от 65,24 лева (33,36 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената. Заявлението е публикувано на интернет страницата на КЕВР.
Регулаторът утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 65,82 лв./MWh (33,65 евро) без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че "Булгаргаз" предлага цената за декември да е с 0,88 процента по-ниска.
От дружеството отбелязват, че клиентите им значително са завишили първоначално подадените си заявки за декември приблизително с 266 000 MWh като основният дел от това завишение е от искания за повишени заявки от регулирани клиенти. Като резултат значително намалява влиянието на доставната цена на азерските количества върху крайната цена поради спад на дела им в общия ценови микс, посочват от компанията, предаде БНТ.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!