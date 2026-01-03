Бум на болни от грип в Гърция

Снимка: Пиксабей

Над двойно са се увеличили хоспитализациите на пациенти с грип в Гърция, съобщава АНА-МПА, като се позовава на данни на Националната организация за обществено здраве.

Данните, публикувани вчера, се отнасят за седмицата 22 – 28 декември 2025 г. Според тях броят на постъпилите в болница заради усложнения от грип е нараснал повече от два пъти, като значителен дял от случаите са сериозни. Много от тях засягат пациенти, които не са ваксинирани, посочва БТА.

Здравните власти в Гърция препоръчват неваксинираните граждани, особено тези от уязвими групи, да го направят без отлагане.

Също така се препоръчва да бъдат вземани предпазни мерки като употреба на маска в затворени пространства, където има събиране на голям брой лица в повишен риск.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!