Бум на исканията за работа на непълнолетни

Пиксабей

редактор Веселин Златков

Истински бум на искания за работа на непълнолетни отчита Главната инспекция по трупа през тази година, това каза по Нова нюз шефът ѝ инж. Екатерина Асенова. Тя съобщи, че са установени 220 нарушения при работещите деца, като напомни, че работа на непълнолетни без трудов договор е престъпление и при такива случаи се сезира прокуратурата.

За съжаление нарушенията по безопасността на труд не намаляват, а травматизма и смъртните случаи растат, каза инж. Асенова. Тя коментира, че при проверки инспекторите по труда често чуват от самите работници, че личните предпазни средства им пречат на работата.

Хората все по-добре разбират своите права като работници и сигналите до инспекцията по труда са с 1000 повече тази година. Те знаят точно какво искат и как да го получат, като оплакванията за условията на труд са колкото и за нарушаване на договора с работодателя, обясни шефката на Главната инспекция по труда.

