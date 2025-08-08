Бум на изгубените деца по българските плажове, алармират спасители

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

Зачестяват случаите на изгубени деца по плажовете у нас. В пика на сезона, когато ивиците са пълни, само секунда невнимание от страна на родителите води до продължителни акции по издирване на изгубени деца. Плажът в Крайморие край Бургас бележи рекорд - там само за един ден са били изгубени 5 деца, съобщава БНТ.

Изгубените деца вече са ежедневие на плажа в Крайморие. Спасители коментират, че в почивните дни случаите рязко се увеличават - по две-три деца на ден се губят.

Причината е, че малките деца много лесно губят ориентация и започват да се лутат между чадърите и шезлонгите в опит да намерят родителите си.

Много често някой от плажуващите като намери дете, хваща го за ръка и го води при спасителите. Казват, че детето плаче и не знае къде са родителите му. Тогава някой от спасителите хваща за ръка детето и двамата почват да вървят покрай водата с надеждата някой да си познае отрочето, коментира един от водните спасители.

Случвало се е да минем целия плаж и чак на връщане да си познааят детенцето, допълва той.

Сигнали за изгубени деца има по плажовете на Поморие и Слънчев бряг.

