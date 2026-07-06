Бум на сделки със земеделска земя около язовири

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Сутрешна мъгла, която бавно се вдига над огледалната повърхност на водата. Тишина, нарушавана само от птиците, и чаша кафе на верандата на собствената ви малка вила. Това е романтичната картина, която през последните години тласка хиляди българи към една нова инвестиционна треска – изкупуването на земеделски парцели около язовирите.

Локации като язовир Искър, Лобуш, Доспат и Батак преживяват истински ренесанс. Привлечени от достъпните цени на декар спрямо имотите в градовете или утвърдените курорти, купувачите търсят своето лично бягство от стреса. Реалността зад тази мечта обаче често е пълна с правни лабиринти, геоложки изненади и сериозни екологични рестрикции.

Преди да се пристъпи до сделка, обаче, купувачите задължително трябва да огледат добре най-честите разминавания между мечтите си и действителността, пише БГНЕС. Едно от тези разминавания може да бъдат разходите за смяна на статута и прекарване на ток/вода, които често надвишават цената на самата земя. Дори за поставяне на каравана или бунгало в днешно време вече се изискват разрешителни, ако имотът е земеделски, а за строителство на самия бряг държавата налага строги екологични и санитарно-охранителни зони и сериозни отстояния от водата.

Най-голямата илюзия при покупката на евтин крайбрежен парцел е мисълта: "Ще си сложа едно сглобяемо бунгало или фургон – това не е масивно строителство, значи не ми трябват документи."

По българското законодателство земеделската земя е предназначена единствено за земеделски нужди. За да се построи каквото и да е (дори временно съоръжение за живеене), статутът на земята трябва да бъде променен. Процедурата по изработване на Подробен устройствен план (ПУП) и смяна на предназначението е дълга (често отнема над година), скъпа и съвсем не е гарантирана.

Когато парцелът граничи с воден басейн, нещата стават още по-сложни. Повечето големи язовири имат санитарно-охранителни зони. В първия пояс (най-близо до водата) строителството и човешката дейност са абсолютно забранени, за да се предотврати замърсяване.

Земята около язовирите, особено равнинните като Пчелина, например, често страда от високи подпочвени води. Това прави изграждането на стабилни основи изключително скъпо. По-сериозният проблем е отвеждането на отпадните води – изграждането на стандартна септична яма в такива условия е екологично опасно и законово недопустимо. Изискват се скъпи локални пречиствателни станции.

Ако купувате земя около планински язовири като Доспат, заобиколени от иглолистни гори, почвата обикновено е с висока киселинност (ниско pH). Това означава, че мечтата за собствена зеленчукова градина ще изисква години рекултивация и внасяне на неутрализатори, тъй като повечето традиционни култури не виреят в кисели почви.

Динамиката на водните нива в язовирите (източване през лятото, прииждане напролет) води до постоянна ерозия. Парцелът, който днес изглежда перфектно нивелиран, след две по-влажни години може буквално да започне да се свлича към водата.

"Офгрид" (извън мрежата) животът звучи модерно, докато не се сблъскате с българската зима или с липсата на питейна вода. Земеделските земи около водоемите почти никога нямат достъп до електропреносна мрежа или централен водопровод.

Инвестицията в соларни панели и батерии може да реши проблема с електричеството до известна степен, но сондажите за вода са скъпи и често изискват специални разрешителни от Басейнова дирекция, особено в близост до вече съществуващи големи водоизточници.

Нарастващият потребителски интерес поставя огромен натиск върху крайбрежните екосистеми. Парадоксът е, че хората бягат от градския бетон, за да търсят дивата природа, но масовото изкупуване и застрояване на бреговете превръща тези оазиси в нови, хаотични предградия.

Незаконното изхвърляне на отпадни води, нарушаването на хабитатите на водолюбивите птици и изсичането на крайбрежната растителност за "по-добра гледка" са реални проблеми, които застрашават язовири като Искър и Доспат, например.

Редактор "Екип на Петел",

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