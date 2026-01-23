Бум на сигналите за измами чрез безплатни обяви

снимка: МВР

В дирекция “Киберпрестъпност” на ГДБОП постъпват сигнали за измами от потребители, публикували обява за продажба на стоки в сайтове за безплатни обяви. Увеличение на случаите се наблюдава през месец януари, като жалбите от граждани са десетки, а преведените средства към измамни платформи - за хиляди евро, съобщиха от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.

За опасността от активирането на тази схема киберполицаите предупредиха преди празничните дни и отправиха съвети към гражданите как да се предпазят.

Обикновено, веднага след като бъде качена обява, продавачът получава съобщение от мним клиент, че е готов да закупи стоката и да организира доставката за своя сметка. Ако потребителят се съгласи, той получава линк към фишинг страница, която изисква въвеждане на банкови данни, информация за наличността на всички средства по сметката, предоставяне на статичната и динамична 3D парола на банковата карта за плащане в интернет. В резултат на изпълнението на всички инструкции, продавачът не само не получава плащане, но и остава без пари в сметката.

В тази връзка експертите по киберсигурност съветват потребителите да не споделят банкова и друга лична информация с непознати в интернет, да не се доверяват на съобщения с линкове към тях и да не ги отварят, както и да въведат двустепенната верификация на всяко чат приложение, което използват.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!