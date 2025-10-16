Буните и дамбата във Варна чакат спешен ремонт

кадър: Гугъл мапс

Буните и дамбата във Варна са съоръжения, проектирани да пазят града от морето, но днес самите те се нуждаят от спешна защита.



Години наред са оставени без основен ремонт. На практика подобрения по тях не са правени от създаването им. Следите от времето и морските щурмове са видими навсякъде-ерозирали скални блокове, компрометирани бетонови настилки, липсващи парапети и корозирали метални елементи.

Състоянието на тези ключови брегоукрепителни съоръжения става все по-тревожно, а с това расте и рискът за безопасността, пише "Морето".

След продължително административно съгласуване, инвестиционният проект за възстановяване на буните и дамбата вече е одобрен от всички компетентни институции.

Проектът предвижда извършване на ремонтно-възстановителни работи на Първа, Втора, Трета и Четвърта буна, както и дамбата.

Последната стъпка е получаване на разрешение за ползване на воден обект от Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Ремонтът е оценен на 23 милиона лева, които следва да дойдат от националния бюджет.



Реализирането на инвестиционната програма на Министерството на регионалното развитие е заложено до 2028 година.



Проектът предвижда възстановяване на четирите буни и дамбата, без да се променя бреговата линия или да се изграждат нови съоръжения.

Целта е запазване на функциите им и гарантиране на сигурността на района. Планирани са укрепителни и ремонтни дейности, включващи отстраняване на скални блокове, доставка и монтаж на скални блокове и скална защита, частично възстановяване на бетоновата настилка, подмяна на армировка, ремонтиране на стълбища и кейове, изграждане на нови стоманобетонни парапети.

От МРРБ посочват, че след осигуряване на всички необходими документи предстои обявяване на обществени поръчки за същинските ремонтни дейности. В момента тече подготовка на процедурите.

