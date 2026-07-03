Бунт в НАТФИЗ срещу ректора

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Бунт в Театралната академия – студенти от НАТФИЗ протестират срещу ректора Мирослав Дачев заради „риск от загуба на европейски партньорства, атмосфера на натиск спрямо преподаватели, необосновано покачване на сметки в общежитията“. От ръководството заявиха готовност за разговор. Запазване на място в международния алианс FilmEU, коректно таксуване на режийни разходи и край на етичните комисии за несъгласни с ръководството преподаватели. С тези викове студентите излязоха на протест.

„За жалост студентите ни ще бъдат ограничени да пътуват, да участват в международен обмен, ако бъдем изключени от FilmEU“, обяви проф. Елена Тренчева, преподавател и зам.-ректор „Международна дейност“ в НАТФИЗ.

Протеста срещу ректора подкрепиха и големи имена от гилдията като Ели Скорчева.

„Този човек върши глупости от много време насам. Слава Богу, че студентите реагират, за да не му позволяват това да продължава“, коментира Скорчева.

Тъй като ректорът е в отпуск, на обвиненията отговори един от заместниците му – проф. Пенко Господинов. „Някъде комуникацията се е скъсала, нещо не сме чули, както трябва. Не мисля, че нещо в тяхната петиция има, което не може да бъде решено“, каза Господинов.

Студентите блокираха ул. „Раковски“, а заместник-ректорът слезе при тях, за да уговорят срещи за решаване на конфликта, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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