Бунтове в Аржентина след загубата на финала на Световното
Кадър Фб, Некста
Бунтове избухнаха в Буенос Айрес след поражението от Аржентина на финала на Световното първенство по футбол.
Фенове събраха около Обелиска и започнаха да хвърлят камъни и бутилки по полицията.
Властите затвориха централните улици.
Досега не са докладвани броя на ранените и арестуваните.
Междувременно, президентът на Аржентина обеща да обяви национален празник и почивен ден в чест на отбора, завършил втори в Световното.
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