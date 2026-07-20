Бунтове в Аржентина след загубата на финала на Световното

Кадър Фб, Некста

Бунтове избухнаха в Буенос Айрес след поражението от Аржентина на финала на Световното първенство по футбол.

Фенове събраха около Обелиска и започнаха да хвърлят камъни и бутилки по полицията.

Властите затвориха централните улици.

Досега не са докладвани броя на ранените и арестуваните.

Междувременно, президентът на Аржентина обеща да обяви национален празник и почивен ден в чест на отбора, завършил втори в Световното.

Редактор "Екип на Петел",

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