Бурен вятър причини щети във Враца
02.01.2026 / 18:41 0
Пиксабей
Бурен вятър причини щети по сгради във Враца този следобед, съобщи Нова тв. Вихрушката се е извила в квартал "Бистрец".
На кадри от камери за наблюдение се вижда едно от падналите дървета. То чупи прозорец на местно заведение. Тъй като е било затворено, няма пострадали хора.
