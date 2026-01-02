Бурен вятър причини щети във Враца

Пиксабей

Бурен вятър причини щети по сгради във Враца този следобед, съобщи Нова тв. Вихрушката се е извила в квартал "Бистрец".

На кадри от камери за наблюдение се вижда едно от падналите дървета. То чупи прозорец на местно заведение. Тъй като е било затворено, няма пострадали хора.

