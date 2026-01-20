Бургас е третата област, която обяви грипна епидемия

снимка: МЗ

Още една област обяви грипна епидемия - това е Бургас. Мерките влизат в сила от четвъртък – 22 януари, и ще са в сила до 30 януари.

Нивото на заболеваемост в областта е сред най-високите в страната, показват последните данни на здравните власти, предаде бТВ.

Учениците ще преминат към дистанционно обучение, затяга се и контролът в здравните заведения.

Противоепидемични мерки са в сила за една седмица от вчера и в Добрич.

Област Варна първа обяви в грипна епидемия, която е до днес. Въпреки че в областта последните данни отчитат малък спад на болните, броят им остава сред най-високите в страната, затова там ще бъде предложено мерките да се удължат с още една седмица – до 26 януари.

С висока заболеваемост е област Габрово – 272 случая на 10 000 души, като при децата до 4 години, едно от пет е с грип. Сред областите с най-много болни е и Ямбол.

С най-ниска заболеваемост по данни на здравните власти остават София и Разград.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!