Бургас е третата област, която обяви грипна епидемия
снимка: МЗ
Още една област обяви грипна епидемия - това е Бургас. Мерките влизат в сила от четвъртък – 22 януари, и ще са в сила до 30 януари.
Нивото на заболеваемост в областта е сред най-високите в страната, показват последните данни на здравните власти, предаде бТВ.
Учениците ще преминат към дистанционно обучение, затяга се и контролът в здравните заведения.
Противоепидемични мерки са в сила за една седмица от вчера и в Добрич.
Област Варна първа обяви в грипна епидемия, която е до днес. Въпреки че в областта последните данни отчитат малък спад на болните, броят им остава сред най-високите в страната, затова там ще бъде предложено мерките да се удължат с още една седмица – до 26 януари.
С висока заболеваемост е област Габрово – 272 случая на 10 000 души, като при децата до 4 години, едно от пет е с грип. Сред областите с най-много болни е и Ямбол.
С най-ниска заболеваемост по данни на здравните власти остават София и Разград.
