Бургас изгражда евросело за домакинството на Евровизия

снимка: Vammpi, Уикипедия

Дара бе първият звезден гост на 107-мия кабинет с премиер Румен Радев и получи разкошен букет от него

Голямо евросело ще се появи в Бургас, ако спечели домакинството на Евровизия.

Над 200 страници са изискванията, които държавата ни трябва да покрие за домакинството и затова се очаква до седмици да бъдат изпратени изискванията към градовете, пожелали да са домакини на европейския конкурс, а от отговорите ще се прецени кой е най-подходящият. Това каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

Според изискванията на Евровизия трябва да се направи т.нар. битка между градовете, за да се избере най-подходящият за конкурса.

До седмици трябва да се реши кой ще е домакин. Градовете, които са подали заявки, са София, Бургас, Пловдив и Варна, припомня Флагман.

Евровизия има детайлни изисквания към домакините. Сред критериите за избор има няколко важни. На първо място е нуждата от достатъчно голяма зала за концертите на живо с капацитет над 10 000 души. Трябва да има и обособено пространство за пресцентър за стотиците журналисти. Необходим е достъп и до добра инфраструктура, до международно летище, както и достатъчно хотели в града, където да бъдат настанени всички делегации, гости и посетители на конкурса.

Организацията включва и изграждането на т.нар. евросело, което е официалната публична фензона на Евровизия в града домакин, съобщава бТВ. Тя включва място за концерти на живо, за диджей партита, за прожекции и сценични активности, има и фестивална зона със забавления, храни и напитки.

Бюджетът не е ясен още, но от правителството уверяват, че финансиране ще има.

Победителката в Евровизия Дара пък е първият звезден гост на 107-мия кабинет с премиер Румен Радев. Тя получи разкошен букет от него.

Певицата беше на среща с премиера Румен Радев заради победата на България в конкурса и домакинството на страната ни през следващата година.

„Не съм предполагала, че мога да кажа „Бангаранга“ тук“, сподели тя.

„Твоята енергия, нескончаема сила и най-вече талант пометоха всичко по пътя си. Голямата победа на Евровизия бе лично твоя и на екипа ти. Благодаря ви от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи, за да повярва в себе си!“, отговори премиерът.

„Вярвам, че този грандиозен успех ще ни вдъхнови да надскочим себе си. Искам да ви уверя, че ще положим максимални усилия, за да представим България достойно на световната карта“, добави той.

„Случват се истински промени в държавата, каквито всички млади хора, които бяха на протестите, искаха да видят“, заяви Дара.

Редактор "Екип на Петел",

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите.

