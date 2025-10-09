Бургас изпревари Варна във важна класация

кадър: Liilia Moroz, Уикипедия



Област Бургас вече е на второ място сред най-оживените области за жилищно строителство през второто тримесечие в страната, изпреварвайки Варна и Пловдив по обща разгъната застроена площ (РЗП) и по брой на новозапочнати жилища, сочи статистиката на НСИ.

Новозапочнатите жилища в областта като обща площ са скочили с почти 65% спрямо първото тримесечие, а на годишна база увеличението е с цели 51%, допълват експерти, пише cross.bg.

Градът вече проектира бъдещото си Сити, като една от луксозните сгради е финалист за тазгодишното издание на Строителните Оскари.



