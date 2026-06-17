Бургас си спомни за Валя: 15 години от трагедията, която роди каузата „Безопасни улици“

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Бургас отбеляза 15 години от тежката катастрофа, отнела живота на 12-годишната Валя. Момичето беше блъснато на пешеходна пътека. Трагедията разтърси града и превърна болката на едно семейство в кауза за хиляди хора.

След смъртта на Валя родителите ѝ поставиха началото на движението– „Безопасни улици от Валя“. През годините каузата се превърна в символ на битката за по-строги наказания за убийците на пътя, по-сигурни пешеходни пътеки и по-голяма чувствителност към живота на децата.

Служители от сектор „Пътна полиция“ и възпитаници на детска градина „Раковина“ раздадоха превантивни стикери. Посланието остава същото - вниманието зад волана може да спаси живот.

Днес в 12:00 ч. на пешеходната пътека на кръстовището на бургаските улици „Христо Ботев“ и „Македония“ цветя положиха майката на Валя, Мария Димитрова, малчугани от детска градина „Раковина“, кметът на Бургас Димитър Николов и директорът на МВР – Бургас старши комисар Николай Ненков, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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