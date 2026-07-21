Бургас става снимачна площадка на филма за Христо Стоичков

Булфото

Бургас ще бъде сред основните локации за снимките на мащабния пълнометражен игрален филм „Стоичков – Имало едно време в България“. Част от снимачния процес ще се реализира на територията на града в края на август и началото на септември 2026 година, като се очаква продукцията да превърне Бургас в снимачна площадка за период от около 14 дни. Това посочва в своя докладна записка до общинските съветници кметът на Бургас Димитър Николов. С нея той предлага продукцията да бъде финансирана с общински средства в размер на 60 000 евро.

По време на снимките в града ще работи екип от над 170 души, включително представители на творческия и техническия състав на филма. Реализацията на голям кинопроект в Бургас се очаква да ангажира местни услуги и ресурси – свързани с настаняване, транспорт, логистика и организация на снимачния процес, като същевременно ще даде възможност градът да бъде представен пред широка публика, посочва още кметът, цитиран от БТА.

Именно с оглед значимостта на проекта и възможностите, които той създава за популяризирането на Бургас, Димитър Николов предлага Общинският съвет да одобри съфинансиране на филма в размер на 60 000 евро.

В мотивите за участието на общината като партньор се посочва, че филмът „Стоичков – Имало едно време в България“ е проект с национално и международно значение, посветен на живота и спортния път на Христо Стоичков. Очакванията са продукцията да достигне до зрители в България и чужбина чрез киноразпространение, телевизионно излъчване, стрийминг платформи, международни партньорства и участие във филмови форуми.

Според предложението на кмета подкрепата от страна на Община Бургас ще допринесе за утвърждаването на града като място, подходящо за реализация на филмови продукции, и ще създаде допълнителна видимост за Бургас като туристическа и културна дестинация.

Като част от партньорството се предвижда приносът на общината да бъде отразен в комуникационните материали, свързани с филма. Очаква се Бургас да бъде представен пред многобройната публика на продукцията не само като снимачна локация, но и като град, който подкрепя развитието на киното и творческите индустрии.

В докладната записка се акцентира и върху икономическия ефект от привличането на големи филмови проекти. Снимките на продукция от подобен мащаб създават временна заетост, използват местни услуги и привличат допълнителен интерес към града. Подобни инициативи са част от усилията за позициониране на Бургас като място за културни събития, фестивали и аудиовизуални проекти, посочва Димитър Николов.

Премиерата на филма „Стоичков – Имало едно време в България“ е планирана за есента на 2027 година. Очаква се тя да бъде съпътствана от национална кампания и специални събития, включително представяне в Бургас.

Предложението за съфинансиране предстои да бъде разгледано на предстоящото заседание на Общинския съвет – Бургас на 28 юли.



Началото на снимките на филма бе отбелязано през април. Зад проекта стои творчески екип, в който режисьор е Мартин Макариев, сценарият е на Георги Ангелов, а в креативната разработка участват Александър Сано и Владимир Памуков. Младият актьор Кристо Стоичков, който ще изиграе главната роля, бе избран чрез телевизионното риалити „Вече играеш… Стоичков“ по Нова телевизия.

Редактор "Екип на Петел",

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