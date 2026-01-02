Бургаска фирма: Левът ще се върне

Пиксабей

От централния офис на туроператор реагираха като ужилени

Действия на бургаския офис на туристическа агенция, свързани с лева и еврото, предизвикаха лавина от коментари в национален мащаб. Служители от града край морето пламенно защитиха лева, но това въобще не се хареса на централния офис на компанията, пише Флагман.

"Във връзка с появила се публична обява в обект на компанията в гр. Бургас, ръководството заявява категорично, че тя е поставена без знанието и одобрението на управлението и е в пълен разрез с официалната политика на компанията. Ситуацията е резултат от самоволно действие на отделни служители. Обявата ще бъде премахната незабавно, а вътрешните процедури ще бъдат прегледани, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще. Спрямо своеволието на колегата от бургаския офис ще бъде заведено дисциплинарно производство! Ние последователно и публично подкрепяме въвеждането на еврото в Република България и изпълнява всички нормативни и технически изисквания, свързани с този процес", с тази информация излезе популярна туристическа агенция.

Действието дойде малко, след като офисът й в град Бургас излезе със следния надпис на витрината си: "В този офис еврото се приема против волята на служителите. Левът ще се върне".

Това обръщение и послание можеше да се види на централната за морския град улица "Александровска".

В крайна сметка, скандалът може да се сметне и като ПР за агенцията, защото тя доби още по-голяма популярност, след действието на офиса й в Бургас и централния такъв. Коментарите за действията на въпросните бургазлии пък са двуполюсни.

