Бургазлийка задигна с кола контейнер за биоразградими отпадъци

снимка: МВР

34-годишна жена задигна контейнер за биоразградими отпадъци в Бургас, съобщиха от полицията.

Кражбата е извършена на 10 ноември в района на бл. 136 в к-с "Меден Рудник", чрез натоварване на контейнера в автомобил.

Извършителката е направила самопризнания и върнала откраднатия контейнер.

Работата по случая продължава, предаде Дарик.

