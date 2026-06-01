Бури и градушки връхлитат страната

Снимка Пиксабей

Днес, 1 юни 2026 година, рязко влошаване на времето с гръмотевични бури и градушки ще обхване части от страната, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Според експертите от американското издание Southern Living, цитирани от агенция БГНЕС, атмосферната нестабилност носи сериозен риск от пренапрежение в мрежата и може да унищожи скъпи електроуреди. Специалистите съветват гражданите да вземат превантивни мерки и да изключат чувствителната техника от контактите преди началото на стихията.

Преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове и до полунощ ще се развие мощна купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи, придружени от силни гръмотевични бури и градушки, се очакват главно в Западна България и източните райони.

Максималните температури ще варират в широки граници – от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 градуса в Горнотракийската низина и крайните югозападни и северозападни райони. В София термометрите ще измерват около 27 градуса. По Черноморието следобед също ще превали и прегърми, а температурата на морската вода ще бъде между 18 и 20 градуса. В планините облачността ще е купеста с интензивни валежи и гръмотевици.

Поради опасността от токови удари и пренапрежение, експертите препоръчват незабавно изключване на най-скъпата и чувствителна техника в дома. Телевизори, настолни компютри, лаптопи, игрови конзоли, Wi-Fi рутери и принтери са първите потенциални жертви на мълниите.

"Зарядните устройства за телефони и лаптопи също трябва да бъдат изключени от контакта. Зарядните устройства може да изглеждат безобидни, но все пак могат да пренесат щети от пренапрежение на свързани устройства. Ако е възможно, изключете тези устройства преди началото на бурята, вместо да чакате мълния" – съветват специалистите в публикацията.

Специално внимание трябва да се обърне на кухненските уреди като микровълнови фурни, кафемашини, тостери и миксери, тъй като техните цифрови дисплеи и вътрешни платки изгарят лесно при нестабилно захранване.

Модерните устройства за интелигентен дом – хъбове за осветление, смарт контакти и системи за сигурност – увеличават риска от мащабни повреди. Прозоречните и преносимите климатици също са силно уязвими, тъй като внезапното спиране и последващото възстановяване на тока натоварва сериозно техните компресори и двигатели.

При големите уреди като хладилници и перални машини защитата от пренапрежение е критична. Тъй като изключването на хладилника не винаги е практично заради съхранението на храната, използването на предпазни разклонители със защита остава най-сигурният вариант. Преди бурята задължително трябва да се прекъсне захранването и на външното електрическо оборудване – градинско осветление, помпи за басейни и електрически скари, пише dunavmost.com.

