Бурни реакции в парламента заради решението на съда за кмета на Варна Благомир Коцев

В парламента липсата на кворум провали заседанието, но това не попречи да се разменят реплики между депутатите. В кулоарите опозицията разкритикува властта заради снощното съдебно решение, с което кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста за постоянно.

„Снощи станахме свидетели на поредното безобразие в българската правосъдна система. И ако гражданите си мислят, че не го засяга – в късните часове на нощта от АЛДЕ са поискали спиране на еврофондовете за България заради кефа на голямото „Д“, 6 млрд. евро няма да стигнат до гражданите“, каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

„Всеки трябва да бъде разследван и трябва да бъде установявана истината, ние винаги сме били за това. Докато Пеевски е на свобода, а хора като кмета на Варна са в затвора, нещо в България не работи добре“, каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Коментар дойде и от председателя на „Величие“ Ивелин Михайлов: „Искаме да изкажем възмущението си от решението на съда вчера, което остави Благомир Коцев в съда. Това, което направи Делян Пеевски е демонстрация на сила, че той управлява държавата. Това, може би, беше посланието към Бойко Борисов – какво ще се случи с него, ако продължава да роптае“.

Останалите партии не коментираха съдебното решение. В зала опозицията поиска създаване на анкетна комисия, която да проверява премиера Росен Желязков и връзката му със строеж на хотел в София. Искането беше отхвърлено, предаде бТВ.

