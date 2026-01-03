Бурни ветрове в Гърция

снимка: Пиксебей

Сериозни проблеми за движението по фериботните линии в Гърция създават бурните южни и югоизточни ветрове, особено в Егейско море, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

Силата на вятъра в морето край южната ни съседка е около пета – шеста степен по скалата на Бофорт с пориви до седма степен, а на места в Егейско море – и до осма.

Пристанищните власти са наложили ограничения за движението на фериботите, които засягат транспортните връзки с редица острови.

По-конкретно от пристанището Пирея не се извършват курсовете до Цикладските острови. От Рафина фериботите не пътуват до островите Андрос, Тинос и Миконос, а корабите достигат само до Мармари. Заради неблагоприятните атмосферни условия е затворена линията Принос (Тасос) – Кавала. Не пътуват и корабите на подводни криле в Аргосароническия залив.

Корабите по линиите, които не са официално затворени, се движат по преценка на капитана и съобразно с атмосферните условия. Властите отправят препоръка към пътниците да се информират предварително от съответните пристанища и туристически компании за евентуални промени в разписанието.

