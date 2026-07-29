Буруджиева: Най-големият гаф на тези 100 дни управление е целият дебат и приемането на бюджета

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Стоян Тричков от "Прогресивна България" стана първият наказан със "забележка" депутат в 52-рото Народно събрание, заради квалификации към опозицията - "лъжци и долни манипулатори".

В изказване от парламентарната трибуна Тричков определи критиките към кабинета през първите три месеца като "безпрецедентни" и основаващи се на "откровени фалшификации".

Защо 100-те дни на правителството скараха управляващите и опозицията и кой преиграва? Въпросите зададе Цоня Събчева в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС, а отговорите даде политологът доц. Татяна Буруджиева.

"Още в самото начало от първите дни на това управление, основните критики и основното разочарование, което се натрупваше, идваше от неспособността на тези хора да разкажат и да покажат какво правят. Защото в политиката в голяма степен е като в Библията – в началото беше словото", каза политологът доц. Татяна Буруджиева, пише epicenter.bg.

"Има едно правило в политическата комуникация – за позитивните послания на политиците, грижата е само тяхна. Все ще се намери кой да ти изкритикува, но твоя си е грижата за позитивното послание. Управляващи и опозиция не намериха позитивното послание", каза още доц. Буруджиева.

"Вместо да се концентрират какво точно, какви са им целите, какви са стъпките и как да ги обяснят на хората, ние всеки ден от тях разбираме какво им пречи. Докато стигне резултатът до хората, минава време. Така е с политическите решения и действия, а след това и с резултатите. В цялата тази ситуация има дълга верига между добрите ти и светли идеи и резултатът по тяхното изпълнение и прилагане на практика", поясни гостът.

"По цялата тази дълга верига, хората трябва да постоянно да разбират или се мъчат да си обяснят, какво всъщност се случва. И в това отношения смятам, че управляващи и опозиция се справят най-зле", заяви още доц. Буруджиева.

"Получава се гаф след гаф, когато приемаш всяка критика като злонамерена, а критиката не винаги е такава. Добре е да се чуе за какво става дума, за да не се продължават грешките. Добре да се знае какво дразни хората", обясни политологът.

Според Татяна Буруджиева най-големият гаф на тези 100 дни управление, от комуникационна гледна точка и от гледна точка на предлагане на политики е целият дебат и приемането на бюджета за 2026 г.

"Като резултат ние имаме ситуация, като предизборната. Даже са снижени крайните очакванията за Бюджет 2027. Те сами направиха така, че бюджета за догодина да бъде приет с още по-голям проблем, с още по-сериозни дискусии с още повече негативизъм, защото нищо не показва, че това са професионалисти, че са свършили и ще свършат някакви неща по министерства и в този смисъл във връзка с бюджета", каза още тя.

Редактор "Екип на Петел",

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