Буря блокира Аржентина в Атланта

Снимка Пиксабей

Гръмотевична буря е блокирала Аржентина в Атланта. Поради тази причина "гаучосите" не излетяха за Ню Йорк. Южноамериканците все още се намират в Атланта, където спечелиха полуфинала срещу Англия с 2:1.

Отборът на Лионел Скалони трябваше да излети за Ню Йорк, където да започне подготовката си за финала срещу Испания - в неделя от 22:00 часа българско време. Но плановете им бяха провалени от поредните бури, които се разразяват из цялата страна, пише Блиц.

Полетът от Атланта до Ню Йорк е около 2 часа и 20 минути, но ако метеорологичните условия не позволят излитането на самолета, времето за подготовка на ,,албиселесте" сериозно може да бъде скъсено.

Докато Аржентина все още търси варианти, Испания вече е в Ню Джърси и тренира на ,,Готам Център".

,,Ла фурия роха" достигна финала след успех с 2:0 срещу Франция, като Микел Оярсабал и Педро Поро отбелязаха головете за отбора на Луис де ла Фуенте.

Редактор "Екип на Петел",

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