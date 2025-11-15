Буря наводни градове и села в Уелс

Стопкадър Нова Тв

Воден апокалипсис на Острова.

Мощна есенна буря предизвика значителни наводнения във Великобритания.

В град Монмът спасителни екипи евакуираха населението по спешност. В няколко общини полицаи и пожарникари обикаляха, за да проверяват дали гражданите имат нужда от помощ.

Повече от 50 населени места са издали предупреждение за опасност от наводнения. Бяха спрени влакове към и от градовете Макълсфийлд, Стокпорт и Екзитър. Не се очаква подновяването им до неделя по обед, пише nova.bg.

На Острова наричат бурята “Клаудия”. Засега тя е нанесла само материални щети, но беше пуснато предупреждение, че стихията не трябва да бъде подценявана.

