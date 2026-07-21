Буря откърти парапети на блок в Гълъбово

Кадър Община Гълъбово

Полицията обезопаси района, премахват опасните елементи с кран

Силна буря нанесе сериозни материални щети в Гълъбово през изминалата нощ, отнасяйки металните предпазни конструкции на две тераси от жилищен блок в квартал „Строител“. По информация на общинската администрация, инцидентът се е разминал без пострадали граждани, а периметърът е незабавно обезопасен от компетентните институции.

Щети след полунощ

Сигналът за откъртените от стихията конструкции е подаден малко след 00:00 часа на спешния телефон 112. Вследствие на мощните пориви на вятъра са паднали парапетите на петия и шестия етаж на жилищната кооперация. „Няма пострадали при инцидента“, допълват от общинската администрация в Гълъбово.

Спешни мерки и оглед

Още през нощта служители на МВР - Гълъбово са отцепили района около пострадалата сграда, за да предотвратят евентуални злополуки с преминаващи хора или паркирани автомобили. Тази сутрин на мястото е извършена обстойна проверка от представители на местната власт. В инспекцията са се включили заместник-кметът на община Гълъбово инженер Пламен Бараков, експертът по управление на кризи Даниела Митева и Стефан Радев, който отговаря за сигурността и охраната в града.

Премахване на опасните елементи

За да се гарантира пълната безопасност на живущите в блока, общинската администрация организира контролирано премахване на висящите остатъци от терасите. За осъществяването на сложната операция ще бъде използван специализиран кран. На мястото на инцидента продължават да дежурят екипи на полицията и противопожарната служба, които подпомагат действията на техническите лица.

Редактор "Екип на Петел",

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