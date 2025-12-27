Буря отмени над 1000 полета в САЩ

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Авиокомпаниите отмениха повече от 1000 полета в САЩ по време на пиковия период на коледните пътувания. Бяха издадени предупреждения за силна зимна буря и прогнози за обилен сняг в части от Средния Запад и Североизтока. Очаква се Ню Йорк, най-големият град в страната, да натрупа до 25 см сняг през нощта, с температури под нулата и студено време, което ще продължи и през уикенда, допълва БГНЕС.

Към 13 часа източно американско време бяха отменени най-малко 1191 полета, а 3974 бяха забавени. Националната метеорологична служба (NWS) прогнозира снеговалежи в горната част на региона на Големите езера през целия ден, като центърът на бурята се премества към североизток. „Условията по пътищата ще бъдат опасни за тези, които се връщат от почивка“, предупредиха от службата.

Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс заяви, че е в сила предупреждение за зимна буря и че екипи на града са в готовност, за да почистват пътищата.

