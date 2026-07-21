Буря попиля Петрич, много съборени дървета, нанесени са много щети

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Силна гръмотевична буря с проливен дъжд и мощни пориви на вятъра премина през Петрич тази вечер. Дървета и големи клони паднаха върху улиците, контейнери за отпадъци и други подвижни предмети бяха изместени върху пътното платно, а движението в отделни участъци се извършваше само в едната лента, предаде Метео Балканс.

Екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и аварийното звено към Община Петрич започнаха обходи и разчистване на засегнатите места. От институциите призоваха хората да ограничат излизанията до преминаването на бурята, а шофьорите да се движат внимателно заради падналите клони, намалената видимост и временните препятствия по улиците.

Силният вятър събори дървета и измести контейнери в Петрич

Най-прекият ефект от бурята беше върху движението в града. Падналите дървета и клони блокираха части от платното, а преместените контейнери и саксии създадоха допълнителни препятствия.

Кирил Стойков, секретар на Община Петрич и ръководител на общинското аварийно звено, потвърди пред БТА, че силният вятър е съборил дървета и големи клони. Към момента на първоначалната информация дъждът продължава, а в района беше регистрирана интензивна гръмотевична активност.

В публикуваните официални съобщения не се посочват измерена максимална скорост на поривите, количество на валежа или окончателен брой на засегнатите улици. Поради това определения като „ураганен вятър“ не могат да бъдат подкрепени с конкретна инструментална стойност за самия Петрич.

BG-Alert предупреди за буря в Благоевградска област

Системата BG-Alert беше активирана за област Благоевград по-рано на 21 юли. Съобщението предупреждаваше за възможна буря в тъмната част на денонощието и препоръчваше на гражданите да предприемат мерки за личната си безопасност и опазването на имуществото.

Предупреждението беше издадено след тежката обстановка от предходната вечер, когато силни бури нанесоха щети в Благоевград, Кресна, Сандански и района на Петрич. На 21 юли новата гръмотевична клетка достигна Петрич приблизително два часа след разпространяването на публичната информация за възможното влошаване.

Редактор "Екип на Петел",

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