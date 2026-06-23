Буря потопи Лом

Кадър Реещасе Рая, Метео Балканс

Страхотна буря и проливен дъжд в Лом.

От кадри в социалната мрежа се вижда, че колите са до прага под вода.

"Корабоплаването в Лом не е само в реката. Много хора трябва да си изкарат капитанско право", посочват в клипа.

Виждат се и хора, които опитват да отводнят шахтите.

В румънския град положението е бедствено.

Водата залива първите етажи на къщите в центъра.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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