Буря прекрати Ботев - Локомотив (Сф) в Пловдив
Стопкадър Диема Спорт
Мачът от 1-ия кръг на Първа лига между Ботев (Пд) и Локомотив (Сф) беше прекратен още в 5-ата минута. Причина за това стана сериозната буря над Пловдив.
Главният съдия Димитър Димитров взе това решение след консултация с дежурния делегат. Появи се и градушка. Двата тима се прибраха в съблекалнята.
Предстои да видим дали този мач ще продължи тази вечер или ще бъде отложен за утре, пише Блиц.
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