Буря прекрати Ботев - Локомотив (Сф) в Пловдив

Стопкадър Диема Спорт

Мачът от 1-ия кръг на Първа лига между Ботев (Пд) и Локомотив (Сф) беше прекратен още в 5-ата минута. Причина за това стана сериозната буря над Пловдив.

Главният съдия Димитър Димитров взе това решение след консултация с дежурния делегат. Появи се и градушка. Двата тима се прибраха в съблекалнята.

Предстои да видим дали този мач ще продължи тази вечер или ще бъде отложен за утре, пише Блиц.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!