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Буря прекрати Ботев - Локомотив (Сф) в Пловдив

20.07.2026 / 22:06 0

Стопкадър Диема Спорт

Мачът от 1-ия кръг на Първа лига между Ботев (Пд) и Локомотив (Сф) беше прекратен още в 5-ата минута. Причина за това стана сериозната буря над Пловдив.

Главният съдия Димитър Димитров взе това решение след консултация с дежурния делегат. Появи се и градушка. Двата тима се прибраха в съблекалнята.

Предстои да видим дали този мач ще продължи тази вечер или ще бъде отложен за утре, пише Блиц.

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