Буря уби 3-годишно момиченце в надуваем замък

Пиксабей

Тригодишното момиченце Ава Чампини загина в Монреал, Канада, след като силен вятър издигна надуваем замък във въздуха.

Десет деца бяха ранени, някои от които тежко, при трагедията в парка „Уелет“.

За първи път очевидци и бащата на починалото момиченце проговориха публично за трагедията, случила се преди две седмици, пише "Билд", цитира блиц.

Родителите, Лука и Ариел Чампини, присъствали на църковен фестивал с дъщеря си и бебето си Милан, когато започнала бурята.

„Следяхме на опашка за рисуване по лицето. Започна да вали дъжд, а след това духна силен вятър. Първо столовете и масите започнаха да летят, а хората легнаха на земята, търсейки прикритие и държейки ръцете над главите си“, спомня си един от посетителите.

„Изведнъж видях огромен куб да лети във въздуха, висок приблизително колкото покрива на къща, най-малко дванадесет метра.“

Това бил цветен надуваем замък, пълен с деца.

Според информацията от властите бурята е преминала през мястото, където се е провеждал фестивалът, със скорост от приблизително 80 км/ч, отнасяйки всичко, което не е било здраво закрепено за земята.

Ава била тежко ранена и починала малко след това в болницата.

„Чакаме я да се върне“, каза баща ѝ Лука, клатейки глава.

Органите на Ава ще бъдат дарени, за да спасят живота на други деца, обяви семейството. В парка вече е направен спонтанен паметник: огромна купчина цветя, плюшени играчки и балони отбелязва мястото, където момиченцето загина трагично.