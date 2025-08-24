Буря връхлетя Слънчев бряг

Стопкадър Фейсбук, Enev Plamen

Критичен момент в наш голям морски курорт.

Мощна вихрушка, определяна от очевидци като смерч, предизвика хаос днес следобед на плажа в района на хотел Paradise Beach между Свети Влас и Слънчев бряг. Внезапната буря връхлетя крайбрежната ивица около 15:30 часа и отнесе чадъри, хавлии, дюшеци и лични вещи в морето, но за щастие няма пострадали.

Очевидци разказват, че небето се покрило с облаци за минути, а бурният вятър вдигнал във въздуха множество предмети, оставени на пясъка. "Изведнъж всичко започна да хвърчи - чадъри, надуваеми дюшеци, чанти. Хората се опитваха да хванат каквото могат, но вятърът беше много силен", разказа свидетел пред медиите.

В хаоса се открои и геройски жест - двойка, намираща се във водата с падълборд, започнала да събира предметите, отнесени от вятъра. Туристите, станали свидетели на действията им, ги приветствали и благодарили, след като дюшеци, детски играчки и чанти били върнати на собствениците им.

Според съобщения в социалните мрежи, вятърът бил изключително силен и за кратко предизвикал хаос на плажа. Потребители питат дали някой е заснел явлението със снимки или видеа, или дали някоя от уебкамерите в района е уловила момента.

Необичайно явление за региона

Подобни метеорологични явления са рядкост по българското Черноморие през летния сезон. Paradise Beach се намира в живописен залив северно от Слънчев бряг и е популярна дестинация за семейна почивка заради защитеното местоположение и чистите води.

Въпреки драматичните кадри от разхвърлените предмети, всички плажуващи са се отнесли с разбиране към ситуацията, а бързата реакция на двойката с падълборда се превърна в символ на солидарността между туристите, пише dunavmost.com.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!