Бурята "Бенжамен" приближава Франция

За бурята "Бенжамен" се подготвя Франция, информираха "Бе Еф Ем Те Ве", "Прованс" и "Евронюз".

Тревога е издадена за близо 90 департамента.

Метеоролози описват стихията, която се очаква да донесе ветрове със скорост до 140 километра в час, като "метеорологична бомба", предаде БТА.

Вчера през райони северно от Париж премина торнадо, събаряйки три строителни крана, които убиха един човек и оставиха четирима други с критични наранявания, съобщиха властите.

Най-силно засегнат от внезапния ураган беше град Ермон, на около 20 километра североизточно от Париж. Има щети в около 10 района.

Стихията била с рядка интензивност, каза министърът на вътрешните работи Лоран Нунес в X.

