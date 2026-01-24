Бурята "Ингрид" удари части от Европа

Булфото

Бурята "Ингрид" удари Западна Европа – ветрове от над 100 км/час и обилни снеговалежи нанесоха сериозни щети във Великобритания и на Иберийския полуостров.

В северните части на Португалия местните жители осъмнаха със снежна покривка – феномен, който не са виждали от близо 20 години. В девет региона на страната е обявен жълт код за лошо време, а по цялото крайбрежие – най-високият червен. Затворени са училища и пътища, на места няма ток.

Подобна е ситуацията и в Испания, където властите посъветваха да се избягва пътуването. Във Великобритания е ограничен железопътният транспорт. Най-силно засегнати са югозападните графства Корнуол и Девън, където вълните отнесоха исторически кей, построен през XIX век, предаде БНТ.

