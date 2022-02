Бурята Юнис подмята самолетите на "Хийтроу"

кадър London live, туитър

Бурята Юнис се оказа истинско предизвикателство за пилотите днес заради силните ветрове. Появиха се кадри от летището "Хийтроу", показващи как самолет не може да се приземи и трябва да прекрати кацането, предаде бТВ.

Налага му се да се издигне отново и да кръжи, преди да опита отново да се приземи. Самолетът е трябвало да кацне в 11:05 ч. местно време, но след извънредната ситуация се забавя с 20 минути.

В подобна ситуация се оказаха и още самолети тази сутрин. Друга машина направи два захода и се забави половин час, преди да се приземи на пистата.

A Qatar Airways plane attempted to land twice at Heathrow airport but failed both times due to strong winds as a result of #StormEunice



Videos courtesy of @BigJetTVLIVE who have a live stream from the airport since this morning, showing planes landing. pic.twitter.com/Bg2C3OjwoD