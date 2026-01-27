Бурята в Италия е нанесла щети за над 1 млрд. евро

кадър: БНТ

Италианското правителство обяви извънредно положение в южните райони на страната, ударени от зимни бури и миналата седмица. Властите обещаха бърза финансова помощ за възстановяване на пътищата.

Проливен дъжд, силни ветрове и вълни с височина 9 метра връхлетяха Сицилия, Сардиния и Калабрия. Материалните щети се оценяват на повече от 1 млрд. евро, допълва БНТ.

Според местни жители навременните предупреждения на гражданската защита преди екстремното време са накарали много хората да останат по домовете си. Това е предотвратило отдаването на човешки жертви или сериозни наранявания.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!