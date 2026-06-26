Бус гори до Мол Варна
26.06.2026 / 15:24 0
кадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", Д. Георгиев
За горящ товарен бус съобщават очевидци във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".
Инцидентът е станал по ул. "Акад. Андрей Сахаров", непосредствено след кръстовището с бул. "Владислав Варненчик".
Към момента няма официална информация за пострадали.
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