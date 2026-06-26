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Бус гори до Мол Варна

26.06.2026 / 15:24 0

кадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", Д. Георгиев

За горящ товарен бус съобщават очевидци във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".

Инцидентът е станал по ул. "Акад. Андрей Сахаров", непосредствено след кръстовището с бул. "Владислав Варненчик".

Към момента няма официална информация за пострадали. 

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