Бус гори до Мол Варна

кадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", Д. Георгиев

За горящ товарен бус съобщават очевидци във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".

Инцидентът е станал по ул. "Акад. Андрей Сахаров", непосредствено след кръстовището с бул. "Владислав Варненчик".

Към момента няма официална информация за пострадали.

Редактор "Екип на Петел",

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