Бус с дини счупи бариерата на общината в Казанлък

Снимка: Фейсбук, Д. Бобева

Жена от Казанлък счупи бариерата пред сградата на Общината и навлезе с пълен бус с дини.

Впоследствие водачката е започнала да изхвърля плодове от превозното средство, с което се е движила, съобщава Нова телевизия. Полицейски екипи са се отзовали на място.

Жената е развивала собствена търговия с дини, като плодовете продавала на места по своя преценка, без нужните обозначения и, според служители на Общината – без да заплаща нужните такси. Местните служители многократно са отправяли предупреждения, но тя продължила да не се съобразява с наредбите.

Жената извършва влизането на територията на Общината с буса, с който работи, след поредното предупреждение от страна на административните служители. При това навлизане, тя чупи с буса си подвижната бариера на входа, а след това минала между паркираните в близост автомобили и започнала да изхвърля дини от превозното средство.

Властите съобщиха, че жената ще бъде арестувана за хулиганство. Съставен е и акт за пътнотранспортно произшествие и за нарушаване на имущество.

Няма данни за пострадали хора при инцидента.

