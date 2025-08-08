Буйове измерват вълнението на морето и температурата на водата на шест места по Черноморието ни

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Буйове, които измерват вълнението на морето и температурата на водата, са инсталирани на шест места по Българското Черноморие.

Проектът за създаване на системата е на НИМХ, информира директорът на института - Иван Иванов.

Националният институт по метеорология и хидрология във Варна участва в консорциум от осем научни институти и университети, които кандидатстват за финансиране от държавата на свои проекти от Националната пътна карта за научна инфраструктура.

Специализираната апаратура улеснява работата на служителите в синоптичните станции, които преди са правили окомерни измервания на морето. До 2020 година визуално се определя състоянието на морето по утвърдени признаци от столетия, наложени от мореплаватели. Но за съвременните условия се изисква по-сериозна база от данни, посочи той.

Закупени са 6 броя. Те извършват постоянни измервания 24 часа в денонощие. Измерва се значимата височина на вълната, която е по-виска от средната, период на вълнението, я някои от буйовете измерват и скорост и посока на вятъра.

Данните от измерванията се разпространяват в реално време, а заинтересованите и достъпно могат да се информират какво е състоянието на съответната водна територия - вълнение, температура, обясни още за Радио Варна Иванов.

Цените на такива устройства започват от 15 000 нагоре, уточни той.

