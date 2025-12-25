Бяла Коледа в България

Кадър Метео Балканс

България дочака истинска Бяла Коледа.

Сериозна снежна покривка натрупа в Северозападна България, а снегът дойде и в София. Meteo Bulgaria публикува кадри от някои места.

Бяла Коледа получиха жителите на видинското село Капитановци.

Със сняг осъмнаха и в Лом.

Най-големи валежи се очакват в Рило-Родопската област (Смолян и Кърджали) – над 50 л/кв.м., достигащи на и 70 л/кв.м. Снежна покривка на юг ще се образува в Родопите и то значителна (половинметрова на места), докато на север от Балкана ще е и в ниското, но повече ще е в главно над Северозападна и из Централна Северна България, пише Блиц.

Сняг вали и в старопланинските проходи.

Снегът дойде и в София. За първи път от много време софиянци се радват на бяла Коледа.

Празничният ден в Русе започна с дългоочакваната зимна картина. Точно на Коледа в крайдунавския град заваля първия сняг за тази година, който бързо промени атмосферните условия в региона.

