Бяла акула нападна уиндсърфист, той се сби с нея

стопкадър: Ютуб

Уиндсърфистът Анди Макдоналд доби популярност в социалните мрежи, след като бе нападнат от бяла акула край бреговете на Западна Австралия.

Впечатляващото в случая е, че мъжът отказа да се даде на хищника без съпротива и започва да се бори ожесточено с нея под водата.

От ABC News посочват, че акулата е отхапала дъската на Макдоналд. В момента на атаката сърфистът е паднал върху нея, започвайки да ѝ нанася юмруци и да се бори за живота си, предаде "Новини".

В крайна сметка Макдоналд побеждава хищника и излиза невредим от схватката си с него.

Просто паднах върху акулата и започнах да я бия, разказа мъжът пред австралийската медия и допълни, че не е очаквал да оцелее.

По това време заедно с него в океана е бил и приятел, който веднага му се притекъл на помощ след нападението.

