Бяла акула нападна уиндсърфист, той се сби с нея
Уиндсърфистът Анди Макдоналд доби популярност в социалните мрежи, след като бе нападнат от бяла акула край бреговете на Западна Австралия.
Впечатляващото в случая е, че мъжът отказа да се даде на хищника без съпротива и започва да се бори ожесточено с нея под водата.
От ABC News посочват, че акулата е отхапала дъската на Макдоналд. В момента на атаката сърфистът е паднал върху нея, започвайки да ѝ нанася юмруци и да се бори за живота си, предаде "Новини".
В крайна сметка Макдоналд побеждава хищника и излиза невредим от схватката си с него.
Просто паднах върху акулата и започнах да я бия, разказа мъжът пред австралийската медия и допълни, че не е очаквал да оцелее.
По това време заедно с него в океана е бил и приятел, който веднага му се притекъл на помощ след нападението.
