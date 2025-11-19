Бюджет 2026 получи одобрение от Комисията по вътрешен ред и сигурност

Снимка: Пиксабей

Парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност прие на първо четене Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., предава БНР.

Ето как коментира парите, предвидени за вътрешното министерство, заместник-вътрешният министър Филип Попов:

"Ние искаме много неща да реализираме. Разбира се, за това са необходими много средства. Но с този бюджет, който ние подкрепяме, той е единствено възможният на практика, мисля, че ще се справим отлично".

Представители на синдикалните организации в МВР също присъстваха на обсъждането в ресорната комисия в парламента.

Председателят на Синдикалната федерация на служителите в МВР Илия Кузманов:

"Категорично в размера, в който е предложен държавният бюджет в частта му за МВР, сумите са достатъчни. В смисъл - ще стигнат по отношение на заплатите. По отношение на капиталовите разходи - това, което чухме, го има в бюджета".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!